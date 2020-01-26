«Фортуна» Кошелева сыграла вничью со «Спартой»

«Спарта» (Роттердам) и «Фортуна» (Ситтард) сыграли вничью (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Голландии.

В составе гостей весь матч отыграл бывший вратарь «Кубани» Алексей Кошелев. Голом у «Фортуны» отметился его соотечественник Виталий Дамашкан, ранее выступавший за «Торино».

«Спарта» набрала 24 очка и занимает 11-е место. У «Фортуны» 20 очков и 14-я позиция

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

«Спарта Р» — «Фортуна С» — 1:1 (0:1)

Голы: Дамашкан, 20 (0:1). Маттей, 73 (1:1).

«Спарта»: Харуш, Маттей, Фриндс, Пинту, Абелс, Ауассар, Риго (Эль-Качати, 63), Харруи, Йостен, Пиру, Райхи (Д.Дуарте, 79).

«Фортуна»: Кошелев, Анга, Ниняй, Даммерс, Пасслак, Кокс, Димерс, Теки, Сметс, Сисс (Карбонель, 81), Дамашкан (Самбу, 80).

Предупреждения: Сметс, 54. Пиру, 63. Самбу, 90+3.

Судья: Хиглер (Голландия).

25 января. Роттердам. Стадион «Спарта».