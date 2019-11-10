«Фейеноорд» выиграл в чемпионате второй матч подряд после ухода Стама

В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» одолел «Валвейк». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Роттердама.

«Фейеноорд» одержал вторую победу подряд в чемпионате после того, как пост главного тренера команды покинул Яп Стам.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

13-й тур

«Фейеноорд» — «РКК Валвейк» — 3:2 (2:2)

Голы: Матсен, 14 (0:1). Соу, 19 (0:2). Йергенсен, 25 (1:2). Ларссон, 40 (2:2). Сенеси, 85 (3:2).

«Фейеноорд»: Фермер, ван дер Хейден (Тапия, 46), Хапс, Сенеси (Айюб, 90+5), Гертрейда, Фер, Торнстра, Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 26).

«РКК Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари, Мюлдер (ван Верт, 81), Леманс, Спирингс, Ринстра, Матсен (Тахири, 65), Соу, Венте (Вермелен, 73), Бакари.

Предупреждения: ван дер Хейден, 7. Мюлдер, 10. Фер, 34. Делькруа, 64. Ринстра, 78. Кекджю, 80.

Удаление: Спирингс, 86.

Судья: Маккели (Голландия).

10 ноября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

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