«Фейеноорд» уволил главного тренера команды Бриана Приске
«Фейеноорд» объявил об увольнении главного тренера команды Бриана Приске.
Отмечается, что главными причинами являются неудвлетворительные результаты команды и отстуствие взаимопонимания между Приске и футболистами.
«Для всех сторон очень обидно, что нам пришлось прийти к такому решению. Несмотря на то что «Фейеноорд» при Бриане добился впечатляющих результатов в Лиге чемпионов, ситуация в последние месяцы была слишком нестабильной, и, к сожалению, мы не видим прогресса», — сказал генеральный директор команды Деннис те Клозе.
После 21 матча «Фейеноорд» занимает 5-е место в чемпионате Нидерландов с 39 очками.
12 февраля «Фейеноорд» сыграет стыковой матч в Лиге чемпионов УЕФА против «Милана».
Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»
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