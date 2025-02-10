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10 февраля 2025, 19:50

«Фейеноорд» уволил главного тренера команды Бриана Приске

Сергей Ярошенко

«Фейеноорд» объявил об увольнении главного тренера команды Бриана Приске.

Отмечается, что главными причинами являются неудвлетворительные результаты команды и отстуствие взаимопонимания между Приске и футболистами.

«Для всех сторон очень обидно, что нам пришлось прийти к такому решению. Несмотря на то что «Фейеноорд» при Бриане добился впечатляющих результатов в Лиге чемпионов, ситуация в последние месяцы была слишком нестабильной, и, к сожалению, мы не видим прогресса», — сказал генеральный директор команды Деннис те Клозе.

После 21 матча «Фейеноорд» занимает 5-е место в чемпионате Нидерландов с 39 очками.

12 февраля «Фейеноорд» сыграет стыковой матч в Лиге чемпионов УЕФА против «Милана».

Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»
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ФК Фейеноорд
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