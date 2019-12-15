«Фейеноорд» уверенно обыграл «ПСВ». Все решил хет-трик Бергхейса

«Фейеноорд» обыграл «ПСВ» в 17-м туре чемпионате Голландии со счетом 3:1. Победу «Фейеноорду» принес хет-трик нападающего Стевена Бергхейса — один из голов он забил на 19 минуте, а на 34-й и 64-й минутах дважды реализовал пенальти.

У «ПСВ» единственный гол забил полузащитник Гастон Перейро на 84 минуте.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

17-й тур

«Фейеноорд» — «ПСВ» — 3:1 (2:0)

Голы: Бергхейс, 19 (1:0). Бергхейс, 34 — с пенальти (2:0). Бергхейс, 64 — с пенальти (3:0). Перейро, 84 (3:1).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю (Тапия, 82), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 85).

«ПСВ»: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Боскальи, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Ихаттарен, Бергвайн, Доан (Перейро, 79), Мален (Гакпо, 52).

Предупреждения: Гертрейда, 23. Бергвайн, 28. Фиргефер, 63. Дюмфрис, 63. Шваб, 64. Кекджю, 68. Маласиа, 74.

Судья: Найхайс (Голландия).

15 декабря. Роттердам. Стадион «Де Кайп».