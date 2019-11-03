«Фейеноорд» разгромил «Венло» в первом матче под руководством Адвоката

В матче 12-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» на выезде обыграл «Венло» со счетом 3:0. Это был первый матч роттердамцев под руководством Дика Адвоката, который сменил во главе команды Япа Стама.

В другом матче «Утрехт» разгромил «Фортуну» со счетом 6:0.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«Венло» — «Фейеноорд» — 0:3 (0:2)

Голы: Йергенсен, 18 (0:1). Бергхейс, 33 (0:2). Бергхейс, 90+2 — с пенальти (0:3).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Шефер, Каттермоул (Йебоа, 73), ван Ойен (Опоку, 72), Нойдеккер, Пост, Линхорст, Райт.

«Фейеноорд»: Фермер, ван дер Хейден, Ие, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 77), Фер, Торнстра, Кекджю, Йергенсен (Нарсингх, 83), Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 81).

Предупреждения: Кум, 49. Йергенсен, 63. Пост, 86.

Удаление: Кум, 68.

Судья: Блом (Голландия).

3 ноября. Венло. Стадион «Де Кул».

«Утрехт» — «Фортуна» — 6:0 (3:0)

Голы: Керк, 4 (1:0). ван де Стрек, 14 (2:0). Густафссон, 32 — с пенальти (3:0). ван де Стрек, 59 (4:0). Густафссон, 70 — с пенальти (5:0). Макьенок, 83 (6:0).

«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Махер (Эмануэлсон, 64), ван де Стрек (Макьенок, 80), ван Оверем, Густафссон, Рамселар, Керк (Баэбек, 71).

«Фортуна»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак (Карбонель, 62), Кокс, Харрис (Эссерс, 33), Димерс, Теки, Сметс, Сисс (Дамашкан, 88), Самбу.

Предупреждения: Сметс, 35. Ниняй, 90.

Судья: Камфайс (Голландия).

3 ноября. Утрехт. Стадион «Галгенвард».

«Гронинген» — «Виллем II» — 2:0 (1:0)

Голы: Сирхейс, 40 (1:0). Сирхейс, 47 (2:0).

«Гронинген»: Падт, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Мемишевич, 71), Эль-Мессауди, Матусива, Асоро, Эль Ханкури (Шрек, 86), Сирхейс (Бенсхоп, 63).

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Гладон, 66), Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики (Ньивкоп, 60), Льонч, Павлидис, Нуннели (Киньонес, 46), Ндайишимий.

Предупреждения: Саддики, 43. Эль-Мессауди, 53. Петерс, 76. Бенсхоп, 80.

Судья: ван Букел (Голландия).

3 ноября. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».