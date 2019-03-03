"Фейеноорд" разгромил "Эммен" благодаря хет-трику ван Перси, АЗ оторвался от "Витесса" Слуцкого

"Фейеноорд" разгромил "Эммен" в матче 24-го тура чемпионата Голландии - 4:0. Хет-трик оформил Робин ван Перси, преодолевший планку в 200 голов в национальных чемпионатах. У форварда теперь их 202.

144 мяча ван Перси забил в английской премьер-лиге (96 за "Арсенал" и 48 за "Манчестер Юнайтед"), 25 голов в турецкой суперлиге (за "Фенербахче") и 31 мяч в чемпионате Голландии (за "Фейеноорд"). Для достижения этой отметки ван Перси понадобилось 428 матчей.

В другой встрече АЗ взял верх над "Фортуной"​ и занимает четвертое место, на 4 очка опережая "Витесс", которым руководит Леонид Слуцкий.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

24-й тур

"Фейеноорд" - "Эммен" - 4:0 (1:0)

Голы: ван Перси, 39 (1:0). ван Перси, 52 (2:0). ван Перси, 62 (3:0). Бергхейс, 76 (4:0).

"Фейеноорд": Фермер (Делль, 42), ван дер Хейден, Мартина, Хапс, Сен Жюст, Класи, Вилхена, ван Перси (Синистерра, 87), Йергенсен, Бергхейс, Ларссон (Кекджю, 69).

"Эммен": Схерпен, Лукич, Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Фендорп, Найдхарт (Кайперс, 68), Баннинк (Слагвер, 46), Чакон, Янсен (Ариас, 77), Бракен.

Предупреждение: Найдхарт, 30.

Судья: Камфайс.

3 марта. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

АЗ - "Фортуна" - 4:2 (1:2)

Голы: Копмейнерс, 26 - с пенальти (1:0). Лампру, 37 (1:1). Новакович, 45+1 (1:2). Тил, 54 (2:2). Идрисси, 61 (3:2). Копмейнерс, 75 (4:2).

АЗ: Бизот, Флар, Свенссон (ван Рейн, 65), Ауэян, Махер (Вайтенс, 82), Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Гвюдмундссон, 87).

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Пинту, Дембеле (Рамирес, 69), Мак-Интош, Димерс, Балич (Хюттен, 80), Сметс, Лампру, Новакович, Семеду (Сисс, 72).

Предупреждение: Пинту, 78.

Судья: Линдхаут.

3 марта. Алкмар. Стадион АФАС.