"Фейеноорд" разгромил "Де Графсхап", "Венло" подобрался вплотную к "Витессу" Слуцкого

"Фейеноорд" разгромил "Де Графсхап" в матче 21-го тура чемпионата Голландии - 4:0. Клуб из Роттердама занимает третье место в турнирной таблице, на 8 очков отставая от идущего вторым "Аякса".

В другой встрече "Венло" вырвал победу у "Виллема II" и поднялся на шестую строчку. На пятом месте с отрывом от "Венло" в 1 очко идет "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий. Однако клуб из Арнема провел на одну игру меньше.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

21-й тур

"Венло" - "Виллем II" - 2:1 (1:0)

Голы: Млапа, 43 (1:0). Краули, 60 - с пенальти (1:1). Млапа, 77 (2:1).

"Венло": Уннершталль, Промес (Линхорст, 67), Кум, Резелер, Руттен, ван Ойен, Сушич (Грот, 76), Пост, Сентьенс, Млапа, Йостен (Янсен, 90+2).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Петерс, Майснер, Данкерлуи, Езбилис (Павлидис, 58), Тапия, Краули, Льонч (Макгарри, 86), Исак, Врусай.

Предупреждения: Кум, 33. Промес, 44. Тапия, 53. Линхорст, 73.

Судья: Мулдер.

9 февраля. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".

"Фейеноорд" - "Де Графсхап" - 4:0 (1:0)

Голы: Вилхена, 28 (1:0). Вердонк, 52 (2:0). Сен Жюст, 54 (3:0). Торнстра, 63 (4:0).

"Фейеноорд": Фермер, Мартина, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк (Айюб, 72), Класи, Торнстра, Вилхена, ван Перси (Йергенсен, 64), Бергхейс, Ларссон (Кекджю, 79).

"Де Графсхап": Юрьюс, Лигеон, Ньюпорт, Овусу, Стральман, Эль-Джебли, Олейве (Баккер, 75), Матусива, Бенсхоп (ван Мигем, 84), Нарсинг (Серраренс, 69), Бюргзорг.

Предупреждение: Бенсхоп, 38.

Судья: Линдхаут.

9 февраля. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".