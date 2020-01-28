«Фейеноорд» прошел «Фортуну» в доигровке 1/8 финала Кубка Голландии

«Фейеноорд» в гостях выиграл у «Фортуны» (2:1 д.в.) в 1/8 финала Кубка Голландии. Сегодня команды доигрывали матч, который на прошлой неделе был прерван из-за тумана.

Решающий мяч на последней минуте дополнительного времени забил Лусиано Нарсингх. В 1/4 финала «Фейеноорд» сыграет с «Херенвеном».

Кубок Голландии

1/4 финала

«Фортуна» (Ситтард) — «Фейеноорд» — 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Пасслак, 49 — Сисс, 43, в свои ворота, Нарсинг, 120