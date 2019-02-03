"Фейеноорд" проиграл "Экселсиору" в роттердамском дерби

"Экселсиор" обыграл "Фейеноорд" сыграли вничью (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Голландии. Оба клуба базируются в Роттердаме.

Гости открыли счет на 54-й минуте - отличился Робин ван Перси. Хозяева отыгрались на 63-й минуте после удара Али Мессауда. Победный мяч на 90-й минуте провел Робин ван дер Мер.

"Фейеноорд" с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице. У "Экзельсиора" 22 очка и 12-е место.

В следующем туре "Фейеноорд" примет "Де Графсхап", а "Экселсиор" на выезде сыграет с "Фортуной".

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

"Экзельсиор" - "Фейеноорд" - 2:1 (0:0)

Голы: Мессауд, 63, ван дер Мер, 90 - ван Перси, 54

Голы: ван Перси, 54 (0:1). Мессауд, 63 (1:1). ван дер Мер, 90 (2:1).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Ауде Котте, Хореманс, Брейнс (Андерсон, 72), Колвейк, Мессауд (Эккерт, 77), Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс (ван дер Мер, 90).

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден (Йергенсен, 84), ван Бек, Сен Жюст, Вердонк (Хапс, 66), Класи, Торнстра (Айюб, 76), Вилхена, ван Перси, Бергхейс, Ларссон.

Предупреждения: Схаутен, 60. Вилхена, 73. ван дер Мер, 90.

Судья: Камфайс (Голландия).

3 февраля. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

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