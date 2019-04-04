"Фейеноорд" обыграл "Херенвен"

"Фейеноорд" выиграл у "Херенвена" (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились Николай Йергенсен, Стевен Бергхейс и Тонни Вилхена.

"Фейеноорд" набрал 50 очков и занимает четвертое место. У "Херенвена" 36 очков и десятая позиция.

В следующем туре "Фейеноорд" на выезде сыграет с "Венло", а "Херенвен" - с "Эмменом".

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28-й тур

"Фейеноорд" - "Херенвен" - 3:0 (1:0)

Голы: Йергенсен, 32 (1:0). Бергхейс, 53 (2:0). Вилхена, 71 (3:0).

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Мартина (Ньивкоп, 82), ван Бек, Хапс, Класи (Айюб, 77), Торнстра, Вилхена, Йергенсен, Бергхейс, Ларссон.

"Херенвен": Хан, Хеэг (Дрешевич, 14), Вауденберг, Пири, Схарс (Кобаяси, 50), Ринстра, Влап (ван Амерсфорт, 72), Ламмерс, ван Берген, Хорнкамп, Йонсен.

Предупреждения: Вауденберг, 61. Боттегин, 75. ван Амерсфорт, 82. Йонсен, 89.

Судья: Кайперс.

4 апреля. Роттердам. Стадион "Фейеноорд".

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