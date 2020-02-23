«Фейеноорд» обыграл «Фортуну», «Гронинген» уступил «Венло»
Завершилась субботняя программа в 24-м туре чемпионата Голландии.
«Фейеноорд» обыграл «Фортуну» (2:1). «Гронинген» дома уступил «Венло» (0:1).
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
24-й тур
«Гронинген» — «Венло» — 0:1 (0:0)
Гол: Дарфалу, 87.
«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Зефейк, Мемишевич (Суслов, 88), Итакура, Лундквист, Эль-Мессауди, Д.ван Кам (Эль Ханкури, 73), Матусива, Асоро, Редан (Постема, 73).
«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Гелми, Брюнс (ван Дейк, 90), Пост, Опоку, Дарфалу, Райт, Йебоа.
Предупреждения: Эль-Мессауди, 73. Эль Ханкури, 89.
Судья: Кайперс.
22 февраля. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».
«Фейеноорд» — «Фортуна С» — 2:1 (0:0)
Голы: Бергхейс, 52 — с пенальти (1:0). Димерс, 63 — с пенальти (1:1). Боженик, 71 (2:1).
«Фейеноорд»: Бейло, Ие, Карсдорп, Сенеси, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю, Бергхейс, Ларссон (Хапс, 79), Боженик (ван Бек, 90).
«Фортуна С»: Кошелев, Даммерс, Пасслак, Амио (Самбу, 83), Кокс, Рота, Димерс, Теки (Дамашкан, 76), Карбонель (Фернандеш, 88), Сметс, Сисс.
Судья: Найхайс.
22 февраля. Роттердам. Стадион «Де Кайп».
«Херенвен» — «АДО Ден Хаг» — 2:2 (1:2)
Голы: Богл, 28 (0:1). Конголо, 38 — в свои ворота (0:2). Верман, 45+5 (1:2). Халилович, 78 (2:2).
«Херенвен»: Беднарек, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Хаяль, 46), Фаик (Халилович, 69), Верман, Эджуке, ван Берген, Одгор (Эспейорд, 70).
«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Де Бок (Бегелсдейк, 75), Пинас, Стаббс, Фалкенбург, Госсенс, Даффи (Саммервилл, 57), Мэлоун (Спенс, 12), Баккер, Богл.
Предупреждения: Даффи, 56. ван Рейн, 62. Верман, 66. Спенс, 69. Мейерс, 74.
Судья: ван ден Керкхоф.
22 февраля. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».
«Эммен» — «Виллем II» — 4:2 (1:0)
Голы: Араухо, 20 (1:0). Льонч, 58 (1:1). де Леув, 60 (2:1). Аджич, 61 (3:1). Ндайишимий, 72 — с пенальти (3:2). Пенья, 79 (4:2).
«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Араухо, Бейл, де Леув, Пенья, Бен Мусса, Чакон, Керим Фрай (Аджич, 45+1), Колар (Янсен, 88).
«Виллем II»: Велленройтер, Нелом, Петерс, Хольмен, Ньивкоп (Данкерлуи, 66), Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис, Нуннели, Ндайишимий (Гладон, 80).
Предупреждения: Хейлен, 71. Саддики, 86.
Судья: Перес.
22 февраля. Эммен. Стадион «Де Ауде Мердейк».