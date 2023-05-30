«Фейеноорд» намерен сохранить Шиманьского на следующий сезон

«Фейеноорд» намерен сохранить полузащитника «Динамо» и сборной Польши Себастиана Шиманьского на следующий сезон, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Фейеноорд» попытается выкупить трансфер хавбека бело-голубых. Если клубы не договорятся о трансфере, то продлят арендное соглашение еще на один сезон.

В текущем сезоне Шиманьский провел 29 матчей в Эредивизи, забил 9 голов и отметился 4 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.