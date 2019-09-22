«Фейеноорд» на 6-й добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Эмменом»

В матче 7-го тура чемпионата Голландии «Эммен» принимал «Фейеноорд». Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

Гости вышли вперед, забив быстрых два мяча в первом тайме. Но еще до перерыва хозяева выровняли положение.

Во второй половине уже «Эммен» вышел вперед. «Фейеноорд» спасся в добавленное время, забив гол на 6-й добавленной минуте.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

7-й тур

«Эммен» — «Фейеноорд» — 3:3 (2:2)

Голы: Кекджю, 3 (0:1). Нарсингх, 12 (0:2). де Вос, 21 (1:2). Пенья, 32 (2:2). Слагвер, 59 (3:2). Торнстра, 90+6 (3:3).

«Эммен»: Телгенкамп, Хейлен, Бесте, Бейл, Баккер (Вендорп, 61), Хиарий, де Леув, де Вос, Пенья (Ферхат Гергюлю, 80), Чакон, Слагвер (Мариниус, 72).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Ие (Сенеси, 46), Хапс, Карсдорп, Фер, Тапия (Баннис, 74), Кекджю (Торнстра, 60), Бергхейс, Нарсингх, Ларссон.

Предупреждения: Слагвер, 43. Сенеси, 51. Бейл, 78.

Удаление: Хейлен, 76.

Судья: Хиглер (Голландия).

22 сентября. Эммен. Стадион «De Oude Meerdijk».

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