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«Фейеноорд» и «Хераклес» сыграли вничью

19:36
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В заключительном матче 10-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» принимал «Хераклес». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

«Эраклес» идет на девятом месте в чемпионате, набрав 15 очков. «Фейеноорд» расположился на десятой строчке с 14-ю баллами.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

10-й тур

«Фейеноорд» — «Хераклес» — 1:1 (1:0)

Голы: Торнстра, 14 (1:0). Киомурцоглу, 63 (1:1).

«Фейеноорд»: Фермер, Ие, Хапс, Карсдорп, Сенеси, Фер, Торнстра (Нарсингх, 84), Кекджю (Бюргер, 62), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра.

«Хераклес»: Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд (Брекерс, 90+2), Меркель, Мауро Жуниор (Сейнтье, 85), Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Якубяк, 79), Конингс.

Предупреждения: Киомурцоглу, 52. ван ден Бейс, 56. Фер, 62. Сенеси, 81. Якубяк, 85. Ие, 86.

Судья: Мансхот (Голландия).

20 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/?from=header-main-menu

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