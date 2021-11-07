«Фейеноррд» обыграл АЗ, ПСВ выиграл у «Фортуны»
7 ноября, 23:11
«Фейеноорд» выиграл у АЗ (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов.
Единственный мяч в концовке забил Сирил Дессерс. Ранее ПСВ на выезде обыграл «Фортуну» (4:1). Дубль в составе победителей сделал Брума.
ПСВ на данный момент лидирует с 27-ю очками. Вторым идет «Аякс» (26 очков), третьим — «Фейеноорд» (25). Оба преследователя провели на матч меньше.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
12-й тур
«Фортуна» — ПСВ — 1:4 (0:1)
Голы: Рамальо, 76, в свои ворота — Доан, 37. Брума, 54, 85, Сангаре, 72
«Фейеноорд» — АЗ — 1:0 (0:0)
Гол: Дессерс, 90+2
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