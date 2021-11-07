«Фейеноррд» обыграл АЗ, ПСВ выиграл у «Фортуны»

«Фейеноорд» выиграл у АЗ (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов.

Единственный мяч в концовке забил Сирил Дессерс. Ранее ПСВ на выезде обыграл «Фортуну» (4:1). Дубль в составе победителей сделал Брума.

ПСВ на данный момент лидирует с 27-ю очками. Вторым идет «Аякс» (26 очков), третьим — «Фейеноорд» (25). Оба преследователя провели на матч меньше.

Чемпионат Нидерландов. Эредивизи

12-й тур

«Фортуна» — ПСВ — 1:4 (0:1)

Голы: Рамальо, 76, в свои ворота — Доан, 37. Брума, 54, 85, Сангаре, 72

«Фейеноорд» — АЗ — 1:0 (0:0)

Гол: Дессерс, 90+2