«Фейеноорд» Адвоката продлил беспроигрышную серию до 8 матчей

«Фейеноорд» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Голландии победил «Херенвен» — 3:1. Команда Дика Адвоката не проигрывает восемь встреч. Она с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В параллельной встрече «АЗ» проиграл «Виллему II» — 1:3.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

19-й тур

Фейеноорд" - «Херенвен» — 3:1 (3:1)

Голы: Синистерра, 9 (1:0). Йергенсен, 17 (2:0). Йергенсен, 26 (3:0). Верман, 31 (3:1).

«Фейеноорд»: Бейло, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю (Тапия, 90), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 64).

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Вауденберг, Дрешевич, Ботман, Конголо (Хаяль, 80), Брейн (Эспейорд, 80), Фаик, Верман, Эджуке (Халилович, 66), ван Берген.

Предупреждения: Боттегин, 20. Дрешевич, 34. Фер, 42. Конголо, 44.

Судья: Мулдер (Голландия).

18 января. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

«АЗ» — «Виллем II» — 1:3 (1:0)

Голы: Идрисси, 27 (1:0). Келерт, 65 (1:1). Павлидис, 78 (1:2). Ндайишимий, 83 (1:3).

«АЗ»: де Бур, Флар (Дрейф, 79), Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Сугавара, 74), Идрисси (Абухлал, 60), Стенгс, Боаду.

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Келерт (Нелом, 80), Саддики, Льонч, Павлидис, Нуннели (Данкерлуи, 75), Ндайишимий.

Предупреждения: Вайтенс, 11. Петерс, 56. Вейндал, 71.

Судья: Кайперс (Голландия).

18 января. Алкмар. Стадион АФАС.

«Твенте» — «Гронинген» — 0:0

Нереализованный пенальти: Хрустич, 60 (вратарь)

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Трупе, Бейен, Плегесуэло, Эспиноса (Накамура, 88), Бускетс, Селахи, Босх, Канталапьедра, Зехнини (Вучкич, 74).

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Хрустич (Эль-Мессауди, 83), Лундквист, ван Кам, Матусива, Асоро (Шрек, 90+2), Сирхейс (Постема, 69).

Предупреждения: Канталапьедра, 38. Зефейк, 38. Трупе, 58. Селахи, 74. Хрустич, 76.

Судья: Хиглер (Голландия).

18 января. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».