Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Фанаты «Витесса» раскритиковали команду после поражения от «Спарты» в матче чемпионата Голландии (0:2). Болельщики в Twitter запустили хэштег «SlutskyOut» («Слуцкий, уходи»).
Один из фанатов спародировал возможные слова главного тренера Леонида Слуцкого: «Тяжелая игра, очень сложный соперник. Мы будем усердно тренироваться следующую неделю, нас снова ждет сложный соперник, и мы снова проиграем» (VitesseChels)
Пользователь tgoutier выложил фрагмент из сериала «Игра престолов» с толпой, скандирующей «позор».
November 24, 2019
rijnzeiker: «Четыре раза подряд, без каких-либо шансов. Пора отправить сумасшедшего в Москву».
Ernem11: «Слуцкий — приятный человек, но он не побеждает. Бюйтинк справа — это очень печально».
Большинство же ограничились хэштегом «SlutskyOut».