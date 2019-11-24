Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Фанаты «Витесса» раскритиковали команду после поражения от «Спарты» в матче чемпионата Голландии (0:2). Болельщики в Twitter запустили хэштег «SlutskyOut» («Слуцкий, уходи»).

Один из фанатов спародировал возможные слова главного тренера Леонида Слуцкого: «Тяжелая игра, очень сложный соперник. Мы будем усердно тренироваться следующую неделю, нас снова ждет сложный соперник, и мы снова проиграем» (VitesseChels)

Пользователь tgoutier выложил фрагмент из сериала «Игра престолов» с толпой, скандирующей «позор».

rijnzeiker: «Четыре раза подряд, без каких-либо шансов. Пора отправить сумасшедшего в Москву».

Ernem11: «Слуцкий — приятный человек, но он не побеждает. Бюйтинк справа — это очень печально».

Большинство же ограничились хэштегом «SlutskyOut».