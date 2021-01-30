«Это действительно удар ножом в спину». Фанаты «Аякса» раскритиковали Промеса

Фанаты «Аякса» остались недовольны игрой нападающего Квинси Промеса в матче 19-го тура чемпионата Голландии против «Виллема» (3:1).

Футболист был заменен в перерыве. Но больше всего болельщиков возмутило, что Промес улыбался на скамейке запасных, когда соперник сравнял счет.

Da Paulo: «Промес, который смеется после гола «Виллема», это действительно удар ножом в спину «Аяксу».

Ronald ja: «Соперник забивает, а он продолжает мирно болтать».

Adrie Hoogesteger: «Я вижу, как он просто смеется».

Ajaxieeee: «С таким отношением делать в команде ему нечего».

Перед игрой главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Квинси Промес не намерен покидать команду.

Как стало известно «СЭ», разность в позициях амстердамского и московского клубов по трансферной сумме за 29-летнего нападающего на данный момент составляет более 5 миллионов евро.

«Аякс» хочет получить более 15 миллионов, «Спартак» готов заплатить за возвращение голландца максимум 10 (об этом сообщал «РБ»), причем повышать предложение красно-белые не намерены. Стороны продолжают переговоры.

Вместе с тем, сам футболист готов вновь поехать в Россию — его устраивают условия возможного личного контракта.