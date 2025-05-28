Хейтинга может возглавить «Аякс»

Руководство «Аякса» ведет переговоры о назначении главным тренером Джона Хейтинги, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

41-летний Хейтинга является ассистентом Арне Слота в «Ливерпуле». Английский клуб разрешил специалисту провести переговоры с амстердамским клубом. Голландец уже тренировал «Аякс» в 2023 году.

Изначально в амстердамском клубе рассчитывали на возвращение на пост главного тренера Эрика тен Хага, который работал с командой с 2017 по 2022 год. Однако тот выбрал «Байер».

В сезоне-2024/25 «Аякс» занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и получил путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.