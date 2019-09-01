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«Если бы чемпионат завершился прямо сейчас, то я был бы самым счастливым человеком». Слуцкий — о лидерстве «Витесса»

1 сентября 2019, 22:47
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата Голландии против «АЗ» (2:1). После этой победы «Витесс» возглавил турнирную таблицу.

«Если бы чемпионат завершился прямо сейчас, то я был бы самым счастливым человеком на планете, — приводит слова тренера De Telegraaf.

Игра была очень тяжелая. У соперника очень сильная команда, которую непросто победить. Мы пропустили гол, но проявили характер и забили два в ответ.

Возможно, мы показали не лучшую игру. Но у нас есть характер, и иногда это важнее, чем мастерство. Мы стараемся сочетать эти качества».

Витесс — АЗ

 

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