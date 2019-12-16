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Новости   //    Футбол   //    Голландия

Эрнест Фабер занял пост главного тренера ПСВ

20:18
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Эрнест Фабер стал новым главным тренером ПСВ. С 48-летним специалистом заключен контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт ПСВ.

В тренерский штаб Фабера войдут бывшие игроки сборной Голландии Руд Хесп и Будевейн Зенден.

Ранее ПСВ уволил главного тренера Марка ван Боммела. Команда занимает четвертое место в чемпионате Голландии, имея в активе 31 очко.

Ранее ПСВ не сумел пробиться в Лигу чемпионов, уступив «Базелю» (3:2, 1:2) во втором раунде отборочного этапа, а затем не вышел из группы в Лиге Европы, заняв третье место.

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