Эрик тен Хаг: «Сейчас все мои мысли и энергия с «Аяксом»

Тренер «Аякса» Тен Хаг сказал, что пока не думает о работе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что думает лишь о голландском клубе до конца сезона. Летом 2022 года специалист официально возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Думал ли я уже о планах работы в «МЮ»? Сейчас все мои мысли и энергия с «Аяксом». У нас есть шанс выиграть третий титул чемпионов Нидерландов за четыре года. Сейчас я несу ответственность за «Аякс», и это единственное, что я буду комментировать», — цитирует Тен Хага Sky Sports.

«Аякс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Контракт специалиста с «МЮ» будет рассчитан до лета 2025 года.