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Сегодня, 09:45

Эрик тен Хаг: «Сейчас все мои мысли и энергия с «Аяксом»

Тренер «Аякса» Тен Хаг сказал, что пока не думает о работе в «Манчестер Юнайтед»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что думает лишь о голландском клубе до конца сезона. Летом 2022 года специалист официально возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Думал ли я уже о планах работы в «МЮ»? Сейчас все мои мысли и энергия с «Аяксом». У нас есть шанс выиграть третий титул чемпионов Нидерландов за четыре года. Сейчас я несу ответственность за «Аякс», и это единственное, что я буду комментировать», — цитирует Тен Хага Sky Sports.

«Аякс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Контракт специалиста с «МЮ» будет рассчитан до лета 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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