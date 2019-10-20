«Эммен» обыграл «Фортуну», «Спарта» проиграла «Гронингену»

«Эммен» одержал победу над «Фортуной» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились полузащитники Михаэл де Леув и Серхио Пенья.

«Эммен» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Фортуна» — 6 баллов и 17-я строчка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

10-й тур

«Эммен» — «Фортуна С» — 2:1 (0:1)

Голы: Самбу, 16 (0:1). де Леув, 52 (1:1). Пенья, 82 (2:1).

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Бейл, Ферхат Гергюлю, Хиарий, деЛеув, Пенья (Бесте, 90), Чакон, Слагвер (Ариас, 46), Лаурсен (Колар, 81).

«Фортуна С»: Кошелев, Анга (Харрис, 61), Ниняй, Пасслак, Эссерс (Карьялайнен, 85), Кокс, Димерс, Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Дамашкан, 71).

Предупреждения: Самбу, 49. Кошелев, 58. Ниняй, 58. Бейл, 70. Сметс, 84. Ферхат Гергюлю, 90+1.

Судья: Найхайс (Голландия).

20 октября. Эммен. Стадион «Де Ауде Мердейк».

«Гронинген» дома оказался сильнее «Спарты»? (2:0).

«Гронинген» — «Спарта Р» — 2:0 (0:0)

Голы: Сирхейс, 85 (1:0). Бенсхоп, 90+4 — с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Сметс, 56 (вратарь)

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум (ван Кам, 59), Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Сирхейс, 68), Эль-Мессауди, Матусива (Гудмундссон, 81), Бенсхоп, Эль Ханкури.

«Спарта Р»: Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи, Сметс (Д.Дуарте, 86), Ахе (Пиру, 72), Райхи, Халил Дервисоглу (Велдвейк, 60).

Предупреждения: Ауассар, 49. Халил Дервисоглу, 57. Райхи, 87.

Удаление: Кореманс, 90+2.

Судья: Блом (Голландия).

20 октября. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».

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