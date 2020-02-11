«Эммен» дома обыграл «Твенте»

«Эммен» выиграл у «Твенте» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились Керим Фрай и Анко Янсен. «Эммен» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате Голландии. У «Твенте» 24 очка и 13-я позиция.

В составе победителей отличились Керим Фрай и Анко Янсен. «Эммен» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате Голландии. У «Твенте» 24 очка и 13-я позиция.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

22-й тур

«Эммен» — «Твенте» — 2:0 (1:0)

Голы: Керим Фрай, 40 (1:0). Янсен, 90+3 (2:0).

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет (Вендорп, 77), Хейлен, Араухо, Бейл, де Леув, Пенья (Ариас, 76), Бен Мусса, Чакон, Керим Фрай, Колар (Янсен, 72).

«Твенте»: Дроммел, Схенк (Зехнини, 61), Трупе, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Бускетс (Накамура, 82), Селахи (Абурджания, 52), Ланг.

Предупреждения: Селахи, 28. Эспиноса, 38. Хейлен, 52. Бускетс, 62. Абурджания, 84. Ланг, 87.

Судья: Бакс.

11 февраля. Эммен. Стадион «Де Ауде Мердейк».