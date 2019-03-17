"Экселсиор" дома уступил "Зволле"

"Зволле" на чужом поле одержал победу над "Экселсиором" (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Голландии. В составе гостей один гол на счету защитника Кингсли Эхизибуэ, а второй забил полузащитник Юнес Намли.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

26-й тур

"Экселсиор" – "Зволле" – 0:2 (0:0)

Голы: Эхизибуэ, 82 (0:1). Намли, 84 (0:2).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Ауде Котте, Брейнс, Колвейк, Фортеш, Схаутен, Оумарссон (Эль-Хамдауи, 73), Эдвардс, Андерсон (Эккерт, 66).

"Зволле": ван дер Харт, Лахман, Лам, ван Полен, Пал, Эхизибуэ, Клемент (Буй, 87), Хамер, Ти (Флемминг, 77), ван Дейнен (Элберс, 66), Намли.

Предупреждения: Хамер, 12. ван Полен, 44.

Судья: Мулдер (Голландия).

17 марта. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

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