Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в своем Instagram фотографию после победы его команды над «Де Графсхапом» (2:0) в матче первого раунда Кубка Голландии.

«Движемся в следующий раунд», — подписал фото 48-летний российский специалист.

«Витесс» после 11 туров с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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