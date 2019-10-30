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«Движемся в следующий раунд». Слуцкий — о победе «Витесса» над «Де Графсхапом»

09:27
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в своем Instagram фотографию после победы его команды над «Де Графсхапом» (2:0) в матче первого раунда Кубка Голландии.

«Движемся в следующий раунд», — подписал фото 48-летний российский специалист.

«Витесс» после 11 туров с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Витесс — Де Графсхап

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