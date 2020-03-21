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Два в одном. Тренировка в изоляции и танцы от Тальяфико и его подруги

11:44
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико выложил новый пост в своем Instagram. Вместе со своей подругой Каро Кальваньи он находится в изоляции из-за пандемии коронавируса. Они провели тренировку, а также выполнили танец.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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