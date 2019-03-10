Дубли Нереса и Тадича помогли "Аяксу" разгромить "Фортуну"

В матче 25-го тура чемпионата Голландии "Аякс" обыграл дома "Фортуну" со счетом 4:0. По дублю в матче оформили Давид Нерес и Душан Тадич.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
25-й тур
"Аякс" – "Фортуна" – 4:0 (2:0)
Голы: Тадич, 4 (1:0). Нерес, 27 (2:0). Нерес, 63 (3:0). Тадич, 85 (4:0).
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико (Синкгравен, 66), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Зиех (Лабиад, 73), ван де Бек, де Йонг (Шене, 46), Дольберг, Нерес.
"Фортуна": Кошелев, Ниняй, Пинту, Мак-Интош, Хосе Родригес, Димерс (Хюттен, 77), Балич, Сметс, Эль-Мессауди (Рамирес, 86), Л.Лампру (Сисс, 74), Новакович.
Судья: Камфайс (Голландия).
10 марта. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/
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