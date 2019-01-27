Дубль ван Перси помог "Фейеноорду" разгромить "Аякс"

"Фейеноорд" разгромил "Аякс" (6:2) в рамках 19-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей дубль оформил нападающий Робин ван Перси, а еще по голу на свой счет записали полузащитники Йенс Торнстра, Стевен Бергхейс, Тонни Вилхена​ и Яссин Айюб.

"Фейеноорд" с 39 очками располагается на третьем месте в чемпионате Голландии после 19 туров. "Аякс" с 47 баллами – второй. Лидером остается ПСВ – 52 очка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

19-й тур

"Фейеноорд" – "Аякс" – 6:2 (3:2)

Голы: Шене, 8 (0:1). Торнстра, 16 (1:1). Бергхейс, 31 (2:1). Зиех, 34 (2:2). ван Перси, 42 (3:2). ван Перси, 56 (4:2). Вилхена, 75 (5:2). Айюб, 84 (6:2).

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк (Хапс, 73), Класи, Торнстра, Вилхена, ван Перси (Йергенсен, 68), Бергхейс (Айюб, 83), Ларссон.

"Аякс": Онана, Блинд, Магальян (Синкгравен, 60), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (Нерес, 60), де Йонг, Дольберг (Хюнтелар, 72).

Судья: Маккели (Голландия).

27 января. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

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