Дубль Нецида помог «Ден Хаг» обыграть «Валвейк»
«Ден Хаг» в гостях выиграл у «Валвейка»(3:0) в матче четвертого тура чемпионата Голландии.
В составе победителей дубль сделал бывший форвард ЦСКА Томаш Нецид. Еще один мяч забил Том Бегелсдейк.
Клуб из Гааги имеет в активе три очка и занимает 12-е место. У «Валвейка» одно очко и 17-я позиция.
Чемпионат Голландии
4-й тур
«Валвейк» — «Ден Хаг» — 0:3 (0:1)
Голы: Бегелсдейк, 19 (0:1). Нецид, 57 (0:2). Нецид, 83 — с пенальти (0:3).
«Валвейк»: Хемскерк, Квастен (Венте, 79), ван Верт, Делькруа, Меуленстен, Спирингс, Ринстра, Тахири, Матсен (Соу, 55), Бакари (Сейс, 67), Билате.
«Ден Хаг»: Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас (Канон, 77), ван Эвейк, Иммерс, Госсенс (Мэлоун, 78), Баккер, Нецид, Хои, Улд-Ших (Гоппел, 66).
Предупреждения: Баккер, 12. Соу, 60.
Удаление: Баккер, 90+3.
Судья: ван-де Граф (Голландия).
25 августа. Валвейк. Стадион «Mandemakers Stadion».
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