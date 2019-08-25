Дубль Нецида помог «Ден Хаг» обыграть «Валвейк»

«Ден Хаг» в гостях выиграл у «Валвейка»(3:0) в матче четвертого тура чемпионата Голландии.

В составе победителей дубль сделал бывший форвард ЦСКА Томаш Нецид. Еще один мяч забил Том Бегелсдейк.

Клуб из Гааги имеет в активе три очка и занимает 12-е место. У «Валвейка» одно очко и 17-я позиция.

Чемпионат Голландии

4-й тур

«Валвейк» — «Ден Хаг» — 0:3 (0:1)

Голы: Бегелсдейк, 19 (0:1). Нецид, 57 (0:2). Нецид, 83 — с пенальти (0:3).

«Валвейк»: Хемскерк, Квастен (Венте, 79), ван Верт, Делькруа, Меуленстен, Спирингс, Ринстра, Тахири, Матсен (Соу, 55), Бакари (Сейс, 67), Билате.

«Ден Хаг»: Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас (Канон, 77), ван Эвейк, Иммерс, Госсенс (Мэлоун, 78), Баккер, Нецид, Хои, Улд-Ших (Гоппел, 66).

Предупреждения: Баккер, 12. Соу, 60.

Удаление: Баккер, 90+3.

Судья: ван-де Граф (Голландия).

25 августа. Валвейк. Стадион «Mandemakers Stadion».

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