Дубль Нецида помог "Ден Хаг" обыграть "Хераклес"

"Ден Хаг" обыграл "Хераклес" в матче 20-го тура чемпионата Голландии. Дубль оформил бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид. 29-летний форвард проводит в гаагском клубе, в предыдущих 11 играх эредивизие он отметился одним мячом.

"Ден Хаг" после 20 туров занимает 11-е место в таблице, "Хераклес" идет восьмым.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

20-й тур

"АДО Ден Хаг" - "Хераклес" - 2:0 (0:0)

Голы: Нецид, 79 (1:0). Нецид, 89 (2:0).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон, Трупе, Иммерс, Фалкенбург (Нецид, 69), Баккер, Эль-Хаяти (Мэлоун, 90+1), Лоренцен (Хои, 46), Беккер.

"Хераклес": Бласвих, ван Хинтум, Дросте (ван де Берг, 90+1), Россманн, Чиборра, Дрост, ван Нифф, Осман, Кувас, Дальмау, Конингс (Петерсон, 86).

Предупреждения: ван Хинтум, 61. Хои, 62. Дросте, 68. Бегелсдейк, 72. Нецид, 85.

Судья: Мулдер.

3 февраля. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".