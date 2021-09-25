Дубль Гуса Тила принес «Фейеноорду» победу над НЕКом
«Фейеноорд» выиграл у НЕКа (5:3) в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов. Роттердамский клуб одержал третью победу кряду.
Дублем в составе победителей отметился полузащитник Гус Тил, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона.
Он делает дубль во второй встрече подряд.
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