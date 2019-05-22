Дик Адвокат: "Слуцкий – фаворит. В "Витессе" выше зарплаты!"

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат рассказал "СЭ" об ожиданиях перед финальными матчами за выход в Лигу Европы.

– Дик, поздравляю!

– Спасибо-спасибо! – голос Адвоката в телефонной трубке как всегда раскатист и бархатист. – Россия меня не отпускает. Даже за Лигу Европы бьемся с русским тренером.

– Вы уверенно прошли полуфинал (2:0, 3:0 против "Хераклеса"), чего не скажешь о "Витессе" (1:2, 3:1). "Утрехт" – фаворит?

– О нет. Это "Витесс" – фаворит. У команды Слуцкого больше шансов, хотя, конечно, это не значит, что мы не хотим победить. Сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу Европы.

– В чем же "Витесс" сильнее?

– У Слуцкого лучше состав. У клуба больше возможностей. Там выше зарплаты. Многие из лидеров "Витесса" уже летом наверняка уедут в топ-клубы. Один Эдегор чего стоит!

– Вернется в "Реал" и заиграет там?

– Не исключаю.

– Но в футбол играют не деньги, верно?

– Совершенно верно! В чемпионате мы не уступили "Витессу" – набрали столько же очков, но по личным встречам и разности мячей оказались ниже. Знаем особенности этой команды. Поэтому составим план, чтобы сыграть на слабостях соперника и на своих лучших качествах.

– Какие они?

– Это увидите, если посмотрите матчи. Могу заверить российских болельщиков, что скучно точно не будет! В двухматчевом противостоянии может произойти что угодно. Жаль, что ответный матч мы проводим на выезде, в этом случае всегда чуть сложнее.

– Вы остаетесь в "Утрехте" на следующий сезон?

– Мы договорились о сотрудничестве до конца сезона. Дальше, скорее всего, без меня. Планы? Посмотрим, что будет дальше! (Дмитрий Зеленов)

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