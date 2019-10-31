Дик Адвокат: «С удовольствием помогу «Фейеноорду»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат высказался о своем назначении и признался, что с нетерпением ждет первого матча команды, сообщает официальный сайт клуба из Роттердама.

Ранее стало известно, что 72-летний Адвокат подписал контракт с «Фейеноордом» до конца текущего сезона.

«Если я смогу помочь клубу, то с удовольствием сделаю это, — приводит слова Адвоката пресс-служба «Фейеноорда». — Так же, как я делал это в 2016 году, когда наблюдал за Джованни ван Бронкхорстом в «Фейеноорде» и помогал ему советами. С нетерпением жду завтрашней встречи против «Венло».

Встреча «Венло» — «Фейеноорд» пройдет 3 ноября.

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил «Фейеноорд»