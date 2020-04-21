Дик Адвокат продлил контракт с «Фейеноордом»
18:30
Пресс-служба «Фейеноорда» сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Диком Адвокатом до середины 2021 года. Предыдущее соглашение с 72-летним голландским специалистом действовало до конца сезона-2019/20.
Адвокат тренирует «Фейеноорд» с октября 2019-го. Клуб занимает третье место с 50 очками после 25 игр в турнирной таблице эредивизи.
Голландец был главным тренером «Зенита» с 2006 по 2009. С сине-бело-голубыми Адвокат стал чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка страны (2008). В сезоне-2007/08 выиграл с командой Кубок (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).
???— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 21, 2020
Dick Advocaat is ook komend seizoen hoofdtrainer van Feyenoord:#Advocaat2021
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