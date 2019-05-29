Дик Адвокат намекнул на завершение карьеры

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат назвал победу над "Витессом" в финале плей-офф за выход в Лигу Европы отличным способом завершить карьеру. У 71-летнего специалиста в июле заканчивается контракт с клубом.

- Это отличный способ закончить, - цитирует VI Адвоката. - Это было очень трудно. Шанс, что я остановлюсь определенно есть. Конечно, сделать такое в родной стране - это прекрасно.

Это была отличная игра с нашей стороны. Мы все были в хорошей форме. Густафсон обладает исключительными качествами. Я говорил это весь сезон, но многие этого не видят. Часто говорю ему, что он готов к сборной Швеции, что он может играть на более высоком уровне.

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