Дик Адвокат: "Эдегор - игрок с талантом от бога"

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат перед матчем пей-офф чемпионата Голландии за попадание в лигу Европы против "Витесса" отметил талант хавбека Мартина Эдегора. Права на норвежца принадлежат "Реалу", а за арнемский клуб игрок выступает на правах аренды.

- Эдегор - исключительный талант с даром от Бога, - цитирует Goal Адвоката. - Этот парень стоить около 20-25 миллионов. Это игроки который может решать матчи за вас.

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