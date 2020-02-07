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Дэйли Блинд возобновил тренировки с «Аяксом»

17:42
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Защитник «Аякса» Дэйли Блинд возобновил тренировки с командой. Он даже может принять участие в матче 22-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта», сообщает De Telegraaf.

Ранее врачи диагностировали у 29-летнего футболиста воспаление сердечной мышцы.

В конце декабря у Блинда был диагностирован миокардит. Болезнь была обнаружена на углубленном медицинском обследовании после того, как игрок почувствовал головокружение во время матча Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Валенсией» (0:1).

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