Дэйли Блинд возобновил тренировки с «Аяксом»

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд возобновил тренировки с командой. Он даже может принять участие в матче 22-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта», сообщает De Telegraaf.

Ранее врачи диагностировали у 29-летнего футболиста воспаление сердечной мышцы.

В конце декабря у Блинда был диагностирован миокардит. Болезнь была обнаружена на углубленном медицинском обследовании после того, как игрок почувствовал головокружение во время матча Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Валенсией» (0:1).