Дэйли Блинд пока не планирует завершать карьеру

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд заявил, что пока не собирается завершать карьеру. Врачи диагностировали у 29-летнего футболиста воспаление сердечной мышцы.

— В любом случае я вновь буду играть в футбол. Мне нужно ждать. Для прохождения теста может потребоваться неделя, а может и два месяца. Я должен набраться терпения, чтобы не нагружать себя физически, — цитирует Блинда De Telegraaf.

Думаю, что это напугало всех. Может быть, даже больше окружающих, чем меня. Сердце — мотор твоего тела. Теперь у меня есть имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Моя жизнь находится в безопасности.