De Telegraaf: фанаты ПСВ напали на руководство «Аякса»

Фанаты ПСВ атаковали технического директора «Аякса» Алекса Круса и спортивного директора клуба Марийна Бекера после матча команд в 6-м туре чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Игра состоялась 21 сентября на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась ничьей со счетом 2:2. Нападение на функционеров произошло на одном из лестничных пролетов арены. Круса ударили по ноге, а Бекера — кулаком в корпус.

Отмечается, что ПСВ сразу же принял меры против этих фанатов и приостановил их абонементы. Кроме того, нарушителям был выдвинут запрет на посещение всех стадионов в Нидерландах.

ПСВ передал через своего координатора по безопасности извинения руководству «Аякса», а клуб из Амстердама, в свою очередь, не стал настаивать на санкциях против ПСВ.