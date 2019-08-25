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Новости   //    Футбол   //    Голландия

Что с ним случилось? Располневший Снайдер присутствует на матче «Утрехт» — «Венло»

16:57
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Бывший полузащитник «Аякса», «Интера», «Реала» Весли Снайдер присутствует на матче 4-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» — «Венло». 35-летний голландец, у которого можно увидеть большой живот, с напитком в руках появился на трибунах стадиона «Галгенвард».

В начале августа 2019-го стало известно, что Снайдер завершил профессиональную карьеру футболиста.

В прошлом сезоне 35-летний Снайдер выступал за «Аль-Гарафу». Ранее Снейдер играл за «Ниццу». В составе сборной Голландии выиграл серебро на чемпионате мира-2010.

Вместе с «Интером» выиграл Лигу чемпионов (2009/10). Был признан лучшим полузащитником по версии УЕФА в 2010 году.

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