Что с ним случилось? Располневший Снайдер присутствует на матче «Утрехт» — «Венло»
16:57
Бывший полузащитник «Аякса», «Интера», «Реала» Весли Снайдер присутствует на матче 4-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» — «Венло». 35-летний голландец, у которого можно увидеть большой живот, с напитком в руках появился на трибунах стадиона «Галгенвард».
В начале августа 2019-го стало известно, что Снайдер завершил профессиональную карьеру футболиста.
Wesley Sneijder is really enjoying being retired.. pic.twitter.com/1rKhCLCkgf— Football Tweet (@Football__Tweet) August 25, 2019
В прошлом сезоне 35-летний Снайдер выступал за «Аль-Гарафу». Ранее Снейдер играл за «Ниццу». В составе сборной Голландии выиграл серебро на чемпионате мира-2010.
Вместе с «Интером» выиграл Лигу чемпионов (2009/10). Был признан лучшим полузащитником по версии УЕФА в 2010 году.
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