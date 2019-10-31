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Бывший тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил «Фейеноорд»

09:55
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Дик Адвокат стал главным тренером «Фейеноорда», сообщает пресс-служба голландского клуба. Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Он становился чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).

Голландец тренировал сборную России с 2010 по 2012-й. Голландец вывел национальную команду на чемпионат Европы-2012.

Последним местом работы Адвоката был «Утрехт» (2018 — 2019).

«Фейеноорд» занимает 12-е место с 14 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии после 11 туров.

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