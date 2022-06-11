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Бывший судья ФИФА Баскаков назвал бредом введение неограниченного количества замен в чемпионате Нидерландов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков прокомментировал новость о введении неограниченного количества замен во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов с сезона-2023/24.

«Давайте не забывать, что тренеры получат возможность постоянно освежать состав. Это вообще какой-то бред. Не удивлюсь, если сделают обратные замены, как в мини-футболе. Плюс существует ВАР. А ведь случаются еще и травмы. На мой взгляд, игра и сейчас достаточно динамична», — приводит RT слова Баскакова.

8 июня стало известно, что Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) протестирует новые правила футбола во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

С сезона-2023/24 в турнире можно будет разыгрывать аут ногой, штрафные удары будет разрешено разыгрывать с дриблинга, желтая карточка будет считаться удалением на пять минут, тренеры смогут использовать бесконечное количество замен, а также вступит в силу правило о чистом времени — два тайма по 30 минут.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1013363-baskakov-neogranichennye-zameny-bred
Футбол
Юрий Баскаков
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