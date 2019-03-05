Бывший одноклубник Ибрагимовича: "Поцеловал Златана в губы, и спустя несколько секунд прилетело два удара"

Экс-одноклубник по "Аяксу" нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича Энди Ван Дер Мейде рассказал о том, насколько суров был 37-летний швед в начале своей карьеры, передает VTBL.

Футболисты выступали за амстердамский клуб с 2001 по 2003 год.

– Я сидел рядом со Златаном в автобусе, когда мы вдвоем выступали за "Аякс". Помню, как-то раз он заснул, а я со своими гомосексуальными наклонностями поцеловал его в губы. Спустя несколько секунд прилетело два удара, – признался Ван Дер Мейде в эфире передачи VTBL на голландском ТВ.

Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год. Провел 110 матчей за клуб, забил 48 голов и отдал 15 голевых передач.

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