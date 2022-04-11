Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 10:16

Бывший нападающий сборной Нидерландов Кюйт дебютирует в боксе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт дебютирует на боксерском ринге, сообщает Voetbal International.

41-летний Кюйт дал согласие на участие в мероприятии Hit It, организованном кикбоксером Рико Верховеном. Соперник Кюйта по боксерскому бою пока не называется, известно лишь, что это не будет сам Верховен.

В составе сборной Нидерландов футболист становился серебряным призером ЧМ-2010 и бронзовым призером ЧМ-2014.

Дирк Кюйт
0
Читайте также
Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Тила помог «Фейеноорду» разгромить «Хераклес»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости