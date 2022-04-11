Бывший нападающий сборной Нидерландов Кюйт дебютирует в боксе

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт дебютирует на боксерском ринге, сообщает Voetbal International.

41-летний Кюйт дал согласие на участие в мероприятии Hit It, организованном кикбоксером Рико Верховеном. Соперник Кюйта по боксерскому бою пока не называется, известно лишь, что это не будет сам Верховен.

В составе сборной Нидерландов футболист становился серебряным призером ЧМ-2010 и бронзовым призером ЧМ-2014.