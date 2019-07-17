Бывший игрок "Сатурна" и сборной Украины Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко сообщил о назначении на должность президента профсоюза футболистов Голландии. Хавбек защищал цвета "Витесса", "Гронингена", роттердамской "Спарты" и "Виллема II" с 1996 по 2011 год (с перерывом на один год в "Сатурне").

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! Для меня- это великая честь. Я делал и буду делать все возможное для защиты прав футболистов", - написал Левченко в Twitter.

Помимо голландских клубов и "Сатурна", Левченко защищал цвета украинского "Шахтера", а с 1995 по 1996 год выступал за дубль московского ЦСКА. Завершил он карьеру в 2012 году в австралийской "Аделаиде".