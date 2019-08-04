Бывший игрок "Рубина" Бергстрем помог "Утрехту" обыграть "АДО Ден Хаг"

"АДО Ден Хаг" проиграл "Утрехту"​ (2:4) в матче 1-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей отличились нападающие Джирано Керк и Ник Венема, а также защитник Эмиль Бергстрем. Вратарь Роберт Звинкелс отметился автоголом на 36-й минуте встречи.

Бергстрем выступал за "Рубин" с 2016 по 2018 год.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

1-й тур

"АДО Ден Хаг" – "Утрехт" – 2:4 (2:2)

Голы: Мейерс, 21 (1:0). Фалкенбург, 25 (2:0). Звинкелс, 36 – в свои ворота (2:1). Керк, 44 (2:2). Бергстрем, 52 (2:3). Венема, 63 (2:4).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон (Кайперс, 68), Пинас, ван Эвейк, Иммерс (Крамер, 61), Фалкенбург, Баккер, Нецид (Хои, 71), Гоппел.

"Утрехт": Пас, Янссен, Бергстрем, Клайбер, Гувара, Махер, ван де Стрек (Штридер, 73), Густафссон, Лонвийк (Абасс, 38), Черны (Венема, 52), Керк.

Предупреждения: Нецид, 8. Черны, 30. Баккер, 55.

Судья: Блом (Голландия).

4 августа. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".

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