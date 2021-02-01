Бывший футболист «Аякса» считает, что клуб не проиграет от продажи Промеса

Экс-полузащиник «Аякса» и сборной Голландии Тео Янсенн высказал мнение, что голландский клуб не проиграет от перехода нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Не думаю, что «Аякс» проиграет в этой ситуации, — сказал в эфире Studio Voetbal Янссен. — Промеса на том уровне, на котором он играл сразу после перехода в «Аякс», в этом сезоне мы вообще не видели».

В понедельник, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили договоренность с «Аяксом» о переходе 29-летнего голландца.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018. В составе москвичей нападающий выиграл чемпионат России 2016/2017 и Суперкубок России 2017 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.