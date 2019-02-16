Бюттнер считает, что Слуцкий не виноват в неудачах "Витесса"

Защитник "Витесса" Александр Бюттнер выступил в защиту главного тренера команды Леонида Слуцкого. Он считает, что ответственность за неудачи несут футболисты, а не тренер.

- Мы должны изменить ситуацию. Мы можем играть намного лучше, чтобы беспокойства не было. И нам не нужно оглядываться на тренера. Мы достаточно взрослые и мудрые игроки, чтоб самим определять ход игры на поле. Если нам нужно быть более агрессивными, то мы должны делать это сами. Дело не в тренере. Если мы выигрываем, то никто не говорит о тактике, - цитирует футболиста Omroep Gelderland. - Думаю, я могу взять на себя инициативу, но это должен быть не только я. Если мы начнем выигрывать, то никто не будет обсуждать нас. Но мы, конечно, хотим побеждать, играя красиво.

В четырех последних матчах "Витесс" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Команда вылетела из Кубка, а в чемпионате идет на пятом месте, набрав 30 очков в 21 матче.

Ранее сообщалось, что клуб провел экстренную встречу со Слуцким. Позднее "Витесс" опроверг это.

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