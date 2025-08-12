«Бреда» подписала контракт с экс-игроком «Тоттенхэма» Холтби

Полузащитник Льюис Холтби подписал контракт с «НАК Бредой», сообщается на официальном сайте голландского клуба.

Соглашение с 34-летним немцем рассчитано до лета 2027 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Холтби в своей карьере выступал за «Шальке», «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Гамбург» и другие клубы. С 2021 года полузащитник играл за «Хольштайн Киль».

В сезоне-2024/25 Холтби провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.